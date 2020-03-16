المجلس التنفيذي لإمارة دبي يعقد اجتماعه عن بعد

عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الإثنين، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اجتماعه عن بُعد، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي؛ لمناقشة مستجدات الوضع الراهن، واستعدادات وجهوزية الإمارة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

وشارك في الاجتماع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث.

وأكد ولي عهد دبي، أن ”المرحلة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، والتغيير في أسلوب حياتنا لفترة محدودة، مع ضرورة توعية المجتمع باتباع أنماط حياتية صحية للتعامل بفطنة مع الوضع الراهن“.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، جملة من الموضوعات المهمة في ضوء المستجدات الراهنة، وأهم الإجراءات المتبعة لتفعيل نظام العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، وتزويد تلك الجهات بكافة الأدوات والتقنيات اللازمة، والبنية التحتية التكنولوجية التي تمكنها من تعزيز جاهزية كوادرها للعمل عن بعد، بل وزيادة مستوى إنتاجيتهم، وضمان انسيابية الأداء، وتسيير العمل عن بُعد بشكل آمن وفعّال وسريع، وبما يضمن مواصلة تقديم الخدمات للمتعاملين عبر المنصات الذكية، واستمرار التنسيق والتفاعل المتواصل والتكامل في العمل بين مختلف الجهات، وضمان نجاح وفاعلية نموذج العمل عن بعد في التعامل مع الوضع الاستثنائي الراهن.