سلطنة عمان.. قرار بوقف شعائر الجمعة وتخفيف القراءة في الصلوات

قررت سلطنة عمان رسميا وقف شعائر صلاة وخطبة الجمعة؛ تنفيذا للإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تنويه على حسابها بموقع تويتر: ”تنفيذا لإجراءات اللجنة الوزارية العليا في الحد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا، تقرر توقف شعائر صلاة وخطبة الجمعة بجميع الجوامع التابعة للوزارة تحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية، وذلك حتى صدور قرار باستئناف إقامتها“.

ووجه التنوية الوزاري إلى ضرورة أن ”يلتزم الأئمة والخطباء الموظفون والمتطوعون بتخفيف القراءة في الصلاة بحيث تقتصر تلاوتهم على قصار السور أو ما يماثلها من آي الكتاب العزيز“.

ونبهت الوزارة إلى أن من يخالف القرارات السابقة ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت سلطنة عمان أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا داخلها بلغ 22 حالة.