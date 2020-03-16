ما حقيقة تأجيل أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالإمارات؟

تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مذكرة من البنك المركزي بدولة الإمارات موجهة إلى البنوك داخل الدولة تتضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، شملت حديثا عن تأجيل أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر.

وتضمنت المذكرة تخصيص البنك مبلغ 100 مليار درهم لخطة دعـم اقتصادي شاملة موجهة تهدف لاحتواء تداعيات وباء كوفـيد- 19.

وأشارت إلى أن خطة الدعم المالي الموجهة تتألف من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، ُخصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وقالت المذكرة إن ”الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة“.

وأضافت أنه يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد لمدة 6 أشهر.

وقال مصدر مصرفي في الإمارات لـ“إرم نيوز“ تعليقا على المذكرة المتداولة إنه لا شيء رسميا حتى الآن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإعفاء يشمل جميع العملاء الأفراد أم أنه سيقتصر فقط على المتأثرين بالإجراءات مثل ما حدث في الأردن حيث اقتصر الإعفاء على المتأثرين بسبب المرض أو الحجر الصحي أو الإجازات الإجبارية غير مدفوعة الأجر أو غيرها من الأسباب المرتبطة بآثار فيروس كورونا.