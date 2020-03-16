البحرين تعلن تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، عن تعافي 17 حالة إضافية من فيروس كورونا (COVID-19) ليصل عدد الحالات المتعافية في المملكة إلى 77.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فإن الحالات الجديدة لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، موضحة أنه ”تم إخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة.

وأوضحت الوزارة البحرينية أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المواطنين والمقيمين في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا (COVID-19) كارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة والاتصال على الرقم 444 واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.