الإمارات توقف ”مؤقتا“ التأشيرات بسبب ”كورونا“

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة ”وقفا مؤقتا“ لإصدار كافة التأشيرات ابتداء من 17 مارس الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره ”وباءً“، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

وذكّرت بأن هذا القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار الوقف المؤقت للتأشيرات يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها.

وأكدت أن هذا القرار ”ينبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات، وضمن جهودها لمكافحة هذا الفيروس حول العالم، وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام“.