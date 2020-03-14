وقاية من كورونا.. أبوظبي تغلق المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية مؤقتا

قررت إمارة أبوظبي الإماراتية، اليوم السبت، إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الترفيهية؛ في مسعاها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في حسابه على تويتر: ”تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتا المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة، اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس، وحتى نهاية الشهر؛ للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد – 19“.
تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتاً المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة اعتباراً من يوم الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر، للحد من التجمعات الكبيرة وحماية الصحة العامة ضد انتشار فيروس كوفيد-19
— Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) March 14, 2020
وأوضح المكتب، أن الإغلاق المؤقت ”يشمل كلا من، متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي“.
يشمل الإغلاق المؤقت كلاً من متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن ومنارة السعديات وقصر الحصن والمجمّع الثقافي ومتحف قصر العين وواحة العين وقلعة الجاهلي وقصر المويجعي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم وعالم فيراري أبوظبي
— Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) March 14, 2020
ونوه إلى أنه ”ستحدّث وجهات الزوار عبر الإمارة الإشعارات بصورة منتظمة، يرجى من الجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات“.
ستحدّث وجهات الزوار عبر الإمارة الإشعارات بصورة منتظمة، يرجى من الجمهور التحقق والاتصال بكل وجهة مباشرة للحصول على أحدث المعلومات
— Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) March 14, 2020