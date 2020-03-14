وقاية من كورونا.. أبوظبي تغلق المناطق السياحية الرئيسية والمدن الترفيهية مؤقتا

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قررت إمارة أبوظبي الإماراتية، اليوم السبت، إغلاق المناطق السياحية والمدن الترفيهية والوجهات الترفيهية؛ في مسعاها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، في حسابه على تويتر: ”تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الزوار، أبوظبي تغلق مؤقتا المناطق السياحية الرئيسة والمدن الترفيهية والوجهات الثقافية في الإمارة، اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس،…