قطر تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 320 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: إن ”54 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة، أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين“.

وتابعت أنه ”تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة“.

وكشفت وزارة الصحة القطرية أن عدد الحالات التي تم فحصها حتى الآن بلغ 5309 أشخاص.