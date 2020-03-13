قطر ترسل طائرة مساعدات طبية‎ ثانية إلى إيران لمواجهة تفشي كورونا

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تحمل معدات طبية لمساعدة السلطات الإيرانية بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وصلت البلاد.
وذكرت وكالة أنباء ”إيرنا“ عبر موقعها الالكتروني أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية هبطت في مطار طهران الدولي تحمل مساعدات طبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي الثالث من آذار/ مارس الجاري، أرسلت الحكومة القطرية طائرة تحمل مساعدات طبية إلى إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 85 حالة وفاة جديدة لترتفع عدد الوفيات 514 حالة منذ الكشف عن فيروس كورونا في 19 من شباط/ فبراير الماضي.
وتواجه إيران أزمة حادة في نقص الأدوية والمعدات الطبية اللازمة بسبب إصابة الفيروس جميع المحافظات الإيرانية.