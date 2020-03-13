قطر ترسل طائرة مساعدات طبية‎ ثانية إلى إيران لمواجهة تفشي كورونا

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قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تحمل معدات طبية لمساعدة السلطات الإيرانية بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وصلت البلاد. وذكرت وكالة أنباء ”إيرنا“ عبر موقعها الالكتروني أن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية هبطت في مطار طهران الدولي تحمل مساعدات طبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي الثالث من…