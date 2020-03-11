يوتيوب يحذف برنامج الجزيرة ما خفي أعظم عن دبي

حذف موقع يوتيوب برنامج قناة الجزيرة القطرية ما خفي أعظم الأخير عن دبي، وذلك بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية لشركة إنتاج إعلامي مقرها في مصر.
ويظهر اليوتيوب بدل صفحة عرض البرنامج أنه تم حذفه بطلب من الشركة وتدعى Purity For Media Productions.
ويبدو أن برنامج قناة الجزيرة قام بسرقة لقطات مصورة تعود ملكيتها للشركة وهو أمر شائع في العالم العربي، غير أن عمالقة الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك بدأت تشديد الرقابة لمكافحة هذه الظاهرة لحماية الملكية الفكرية.
وكان البرنامج الذي قدمته الجزيرة تحت عنوان الاستثمار في الرمال قد تضمن مغالطات مضحكة كشفها تقرير لـ“إرم نيوز“، حقق تفاعلا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
#الاستثمار_في_المسحال.. مغالطات مضحكة في برنامج #ماخفي_أعظم عن #دبي#إرم_نيوز #الإمارات #قطر @TamerMisshal @AJArabic #dubai pic.twitter.com/izxzSt8xNH
— إرم نيوز (@EremNews) March 9, 2020