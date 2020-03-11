يوتيوب يحذف برنامج الجزيرة ما خفي أعظم عن دبي

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حذف موقع يوتيوب برنامج قناة الجزيرة القطرية ما خفي أعظم الأخير عن دبي، وذلك بسبب انتهاكه لحقوق الملكية الفكرية لشركة إنتاج إعلامي مقرها في مصر. ويظهر اليوتيوب بدل صفحة عرض البرنامج أنه تم حذفه بطلب من الشركة وتدعى Purity For Media Productions. ويبدو أن برنامج قناة الجزيرة قام بسرقة لقطات مصورة تعود ملكيتها للشركة وهو…