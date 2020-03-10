البحرين تعلن شفاء 8 حالات إضافية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، مساء اليوم الثلاثاء، شفاء 8 حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 30 حالة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فإن الحالات التي شفيت من الفيروس، تلقت العلاج اللازم ”وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية“، حيث جرى إخراجها من مركز العزل والعلاج.

وقالت الوزارة إنه ”تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوها من الفيروس“، مشددة على أنها ”ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع“.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا، وكوريا الجنوبية، ومصر، ولبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، لاتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفرق الطبية، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.