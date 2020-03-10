 محمد بن زايد يهاتف حمدوك ويؤكد رفض الإمارات المساس بأمن السودان واستقراره – إرم نيوز‬‎

محمد بن زايد يهاتف حمدوك ويؤكد رفض الإمارات المساس بأمن السودان واستقراره

محمد بن زايد يهاتف حمدوك ويؤكد رفض الإمارات المساس بأمن السودان واستقراره

المصدر: فريق التحرير

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه ”خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها“.

وجدد خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعم الإمارات طموحات الشعب السوداني إلى التنمية والتقدم والسلام.

واطمأن الشيخ محمد بن زايد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، على صحة حمدوك وسلامته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس الإثنين.

بدوره، ثمن حمدوك مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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