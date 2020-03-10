محمد بن زايد يهاتف حمدوك ويؤكد رفض الإمارات المساس بأمن السودان واستقراره

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان واستقراره، ووقوفها إلى جانبه ”خلال المرحلة المهمة والتاريخية التي يمر بها“.

وجدد خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعم الإمارات طموحات الشعب السوداني إلى التنمية والتقدم والسلام.

أجريت اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك للاطمئنان على صحته وسلامته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها..وأكدت رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره ووقوفنا بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 10, 2020

واطمأن الشيخ محمد بن زايد، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، على صحة حمدوك وسلامته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس الإثنين.

بدوره، ثمن حمدوك مواقف دولة الإمارات الداعمة للسودان وشعبه، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.