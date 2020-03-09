 براءة متهمين في قضية ”سب وسيم يوسف“ – إرم نيوز‬‎

براءة متهمين في قضية ”سب وسيم يوسف“

براءة متهمين في قضية ”سب وسيم يوسف“

المصدر: فريق التحرير

أفاد بعض المتهمين في قضايا رفعها الداعية الإماراتي وسيم يوسف ضدهم بتهمة السب والقذف والتشهير، بحصولهم على البراءة، فيما تم تغريم شخص واحد فقط وسيستأنف على الحكم أيضاً.

وقالت الصحفية بسمة جندلي: ”في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين… خمسة براءة و الحمد لله وواحد فقط غرامة و حق مدني“.

وقال محمد الدرمكي العضو السابق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: ”الحمدلله الذي بنعتمه تتم الصالحات.. في القضية التي رفعها #وسيم_يوسف اليوم الحمدلله خمسة منا براءة وواحد حكم عليه بالغرامة..وسيستأنف وتتمنى له التوفيق #شكراً لكل من دعمنا ووقف معنا دفاعا عن الدين والسُنَّة #شكراً_محاموا_الامارات“.

 

وقال المحامي يوسف آل علي: ”مبروك للاخوة والاخوات الذين حكم لصالحهم في القضايا التي رفعها عليهم وسيم يوسف. ومنذ البداية كانت ثقتنا في ان ينصفهم القضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك“.

يذكر أن الداعية وسيم يوسف كان قد توعد كل من يتعدى عليه بالإساءة أو الشتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مقسماً بأنه لن يسقط حقه أبداً، حسب تعبيره.

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