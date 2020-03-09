براءة متهمين في قضية ”سب وسيم يوسف“

أفاد بعض المتهمين في قضايا رفعها الداعية الإماراتي وسيم يوسف ضدهم بتهمة السب والقذف والتشهير، بحصولهم على البراءة، فيما تم تغريم شخص واحد فقط وسيستأنف على الحكم أيضاً.

وقالت الصحفية بسمة جندلي: ”في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين… خمسة براءة و الحمد لله وواحد فقط غرامة و حق مدني“.

في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين…

خمسة براءة و الحمد لله

وواحد فقط غرامة و حق مدني…#شكرا_محامون_الامارات#وسيم_يوسف — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 9, 2020

وقال محمد الدرمكي العضو السابق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: ”الحمدلله الذي بنعتمه تتم الصالحات.. في القضية التي رفعها #وسيم_يوسف اليوم الحمدلله خمسة منا براءة وواحد حكم عليه بالغرامة..وسيستأنف وتتمنى له التوفيق #شكراً لكل من دعمنا ووقف معنا دفاعا عن الدين والسُنَّة #شكراً_محاموا_الامارات“.

الحمدلله الذي بنعتمه تتم الصالحات..

في القضية التي رفعها #وسيم_يوسف اليوم

الحمدلله خمسة منا براءة وواحد حكم عليه بالغرامة..وسيستأنف وتتمنى له التوفيق#شكراً لكل من دعمنا ووقف معنا دفاعا عن الدين والسُنَّة.????????.#شكراً_محاموا_الامارات pic.twitter.com/B5EVtzEKjW — ???????? محمد الدرمكي (@aldarmaki_ae) March 9, 2020

وقال المحامي يوسف آل علي: ”مبروك للاخوة والاخوات الذين حكم لصالحهم في القضايا التي رفعها عليهم وسيم يوسف. ومنذ البداية كانت ثقتنا في ان ينصفهم القضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك“.

مبروك للاخوة والاخوات الذين حكم لصالحهم في القضايا التي رفعها عليهم وسيم يوسف. ومنذ البداية كانت ثقتنا في ان ينصفهم القضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك. — المحامي يوسف آل علي (@yousefalalia3) March 9, 2020

يذكر أن الداعية وسيم يوسف كان قد توعد كل من يتعدى عليه بالإساءة أو الشتم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مقسماً بأنه لن يسقط حقه أبداً، حسب تعبيره.