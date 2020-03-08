محكمة كويتية تؤجل محاكمة النفيسي في قضية الإساءة للإمارات‎

أجّلت محكمة الجنايات الكويتية، النظر في قضية الإساءة إلى دولة الإمارات، المتهم فيها الدكتور والنائب السابق عبدالله النفيسي، حتى جلسة 29 آذار/ مارس الجاري.

وقالت صحيفة ”الدروازة“ المحلية، إن النفيسي ”حضر لمقر المحكمة، اليوم الأحد، لحضور الجلسة المقررة مسبقا؛ للنظر في القضية المرفوعة ضده، بتهمة إساءته إلى الإمارات، قبل أن يتم تأجيلها“.

وكانت النيابة العامة قد عممت، في الـ6 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، قرارا بضبط النفيسي؛ بعد تخلفه عن حضور جلسة محاكمة سابقة، ليتم رفع قرار الضبط بعد شهر من تعميمه، بناء على طلب من محامي الدفاع.