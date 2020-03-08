بنوك الكويت تدعم جهود مكافحة ”كورونا“ بـ32 مليون دولار

أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، أن المصارف الكويتية ستساهم بدعم الجهود الرسمية الخاصة بمكافحة فيروس ”كورونا“ في البلاد بتخصيص صندوق مالي بقيمة 10 ملايين دينار (أكثر من 32 مليون دولار) يستخدم للدعم المالي والمجتمعي في مكافحة هذا المرض.

وقال البنك المركزي إن ”تمويل هذا الصندوق سيكون من البنوك الكويتية التي تبرعت بهذا المبلغ للمساهمة في دعم جهود الدولة نحو مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وسيديره البنك المركزي بالاتفاق مع الحكومة“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قوله إن ”هذه المبادرة تأتي تعزيزا لقيام القطاع المصرفي بواجباته الوطنية، إذ سيتم استخدام هذا الصندوق للصرف على الاحتياجات العاجلة والضرورية التي تقتضيها الإجراءات الحكومية المتعددة في مواجهة انتشار المرض“.

وبذلت الجهات الرسمية في الكويت جهودا كبيرة منذ أسابيع لتجنب انتشار الفيروس الذي أصاب حتى الآن 62 شخصا، في حين يقبع مئات آخرون في الحجر الصحي للتأكد من سلامتهم، تزامنا مع عدة إجراءات رسمية مشددة من مثل تعطيل للمدارس وإلغاء فعاليات وأنشطة تجنبا للاختلاط.