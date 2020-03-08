الكويت تستثني العمالة المنزلية من قرار حظر دخول القادمين من 7 دول

استثنت السلطات الكويتية العمالة المنزلية من قرارحظر دخول القادمين من سبع دول إلى البلاد، بحسب صحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وأفادت الصحيفة، أن استثناء العمالة المنزلية يتطلب تحقيق شرطين الأول: أن تكون العمالة برفقة الكفيل، والثاني: أن يجتاز العامل جهاز فحص الحرارة ويلتزم بمراجعة المركز الصحي التابع له خلال 72 ساعة من وصوله إلى البلاد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا بوقف حركة الطيران مع سبعة دول لمدة أسبوع وهي (مصر، الفلبين، سورية، لبنان، سريلانكا، بنغلاديش والهند) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا بين السكان.

ودخل القرار حيز التنفيذ منذ ساعات الصباح الأولى ليوم السبت، محدثا بعضا من الارتباك في المطار لتزامنه مع وصول عدد من الرحلات من هذه الدول.