سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية مع مصر لمدة شهر بسبب ”كورونا“

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان مساء السبت تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر لمدة شهر، اعتبارا من غد الأحد.

واشترطت الهيئة، في بيان عبر حسابها على ”تويتر“، على المقيمين من أجل دخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا المستجد، وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما.

????الهيئة، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعلق الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة وجمهورية مصر العربية اعتبارا من الغد ولمدة شهر، ويشترط على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كوفيد ١٩ #فيروس_كورونا وخضوع القادمين للحجر الصحي ١٤ يومًا — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) March 7, 2020

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن ركاب باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر جنوب البلاد.