 سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية مع مصر لمدة شهر بسبب ”كورونا“ – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية مع مصر لمدة شهر بسبب ”كورونا“

سلطنة عمان تعلق رحلاتها الجوية مع مصر لمدة شهر بسبب ”كورونا“

المصدر: سيد الطماوي – إرم نيوز

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان مساء السبت تعليق الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر لمدة شهر، اعتبارا من غد الأحد.

واشترطت الهيئة، في بيان عبر حسابها على ”تويتر“، على المقيمين من أجل دخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من فيروس كورونا المستجد، وخضوع القادمين للحجر الصحي 14 يوما.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ضمن ركاب باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر جنوب البلاد.

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