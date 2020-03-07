السعودية .. قصر الدخول مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت و البحرين عبر المنافذ الجوية

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم السبت، عن اتخاذها سلسلة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه من أجل حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“إنه تقرر اعتبارًا من، اليوم السبت، العمل بسلسلة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا تنص على قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، عبر المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وقررت السعودية أيضًا أن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، مع اتخاذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية.

وقررت الحكومة السعودية منع دخول أي شخص قادم من الدول التي انتشر فيها الفيروس إلا بعد أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يومًا السابقة لدخوله المملكة.

وأبلغت السلطات السعودية الناقل الجوي بضرورة التأكد من سلامة الشهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة وذلك بعد أن يحصل الراغب بالحضور إلى السعودية على الشهادة المخبرية الصادرة عن مختبرات محددة معتمدة من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بناءً على توصية من السفارات السعودية في الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا .

وأشارت السلطات السعودية إلى أنها استثنت من الإجراءات السابقة الحالات الإنسانية والاجتماعية، وذلك بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية و الصحة.