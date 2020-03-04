الكويت تحدد شرطا وحيدا لعودة المصريين إلى أراضيها‎

كشفت وزيرة الهجرة المصرية الدكتورة نبيلة مكرم عن شرط الكويت لقبول عودة الوافدين المصريين أصحاب الإقامات السارية المفعول إلى عملهم في الكويت مرة أخرى، وذلك بعد قرار الأخيرة حظر سفر المصريين إليها.

وذكرت الوزيرة المصرية موضحة الشرط المطلوب، أنها تواصلت مع سفير مصر في الكويت، الذي أكد ضرورة توافر فحص ”PCR“، وأن يكون معتمدا من وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت مكرم، في بيان اليوم الأربعاء، أن فحص الـ ”PCR“ يُعد تحليل دم دقيقا يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض، وذلك لمعرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه، تطبيقا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.

وكانت السلطات الكويتية قد فرضت قيودا على سفر المصريين للكويت تضمنت وقف إصدار التأشيرات، في إطار جهود الدولة الخليجية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو، أظهر تجمهر عدد من المواطنين المصريين أمام مقر ملحق السفارة الكويتية في القاهرة، الذين أبدوا استياءهم من محاولات الحديث إلى أحد المسؤولين داخل السفارة الكويتية ولكن دون جدوى.