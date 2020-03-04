خالد بن سلمان يلتقي هيثم بن طارق في سلطنة عمان (فيديو)

استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق؛ اليوم الأربعاء؛ في قصر العلم بمسقط، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق.

ويضم الوفد السعودي المرافق للأمير خالد، شخصيات هامة من بينها السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

وهذه أول زيارة للأمير السعودي الشاب إلى السلطنة منذ تسلم السلطان هيثم مقاليد الحكم في البلاد بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد مطلع يناير الماضي.

وكان الأمير خالد بن سلمان؛ قد أدى زيارة لمسقط خلال شهر نوفمبر الماضي؛ حيث استقبله السلطان الراحل، كما عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين في السلطنة.

ويزور الأمير خالد السلطنة؛ بعد أن أنهى زيارة رسمية لباكستان التقى خلالها كبار المسؤولين في اسلام أباد وفي مقدمتهم رئيس الوزراء عمران خان.