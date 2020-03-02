الصحة الإماراتية تنفي مغادرة نزلاء فندقين مطبق عليهما حجر صحي ”دون فحوصات“

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نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، يوم الإثنين، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول السماح لنزلاء الفندقين، اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، دون إجراء الفحوصات اللازمة. وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها…