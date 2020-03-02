الصحة الإماراتية تنفي مغادرة نزلاء فندقين مطبق عليهما حجر صحي ”دون فحوصات“

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، يوم الإثنين، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول السماح لنزلاء الفندقين، اللذين تم تطبيق نظام الحجر الصحي عليهما خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، دون إجراء الفحوصات اللازمة.
وشددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بالتقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وذلك حسب المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تلقي الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة.