من هو فاتك بن فهر آل سعيد؟

عين سلطان عمان هيثم بن طارق رفيقه الشاعر فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد مبعوثًا خاصًا للسلطان بمرتبة وزير ضمن سلسلة إجراءات تضمنت أيضا تعيين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا للسلطان بمرتبة وزير، وتعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للثقافة.

وفاتك بن فهر شاعر معروف في سلطنة عمان وهو ابن عم السلطان هيثم بن طارق وعمر لسنوات عديدة تحت إمرته في وزارة الثقافة التي كان يتولى منصب وزيرها منذ عقدين من الزمن قبل توليه السلطنة.

وكان فاتك بن فهر يشغل منصب الأمين العام لوزارة التراث القومي والثقافة، ما يعني أنه عمل بقرب مع السلطان هيثم بن طارق ويحظى بثقته.

ويكتسي منصب مبعوث السلطان الخاص أهمية خاصة حيث يعد بمثابة كاتم لأسرار السلطان وينوب عنه في العديد من الهام الداخلية والخارجية.