كويتيون عائدون من إيران يرفضون الخضوع للحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا

كشفت تقارير إخبارية كويتية، عن رفض بعض المواطنين العائدين من إيران الخضوع للحجر الصحي الذي تفرضه السلطات على جميع العائدين من الدول الموبوءة بفيروس ”كورونا“، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس الذي لا تظهر أعراضه إلا بعد قرابة أسبوعين.

ووصلت السبت، دفعة جديدة من المواطنين إلى البلاد، على متن الطائرات التي بدأت الكويت بإرسالها إلى إيران، منذ أيام؛ لإجلاء مئات المواطنين من هناك، الذين خضعوا جميعهم للحجر الصحي والحجر المنزلي؛ بعد اكتشاف عدد من الإصابات بينهم.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن مصادرها قولها إن ”بعض العائدين رفضوا الخضوع للحجر وأصروا على العودة إلى منازلهم؛ الأمر الذي نتج عنه مشادات بينهم وبين الأجهزة المختصة، في المطار، الأمنية والصحية“.

ولم تتوفر مقاطع فيديو عن المشادات المذكورة، في حين انتقد عدد من النشطاء إصرار البعض من العائدين على عودتهم إلى منازلهم ومخالفتهم بذلك التعليمات الرسمية التي اتُخذت لتجنب تفشي الفيروس بين المواطنين والمقيمين من قبل العائدين الذين قد يكونون حاملين للمرض.

مشادات في مطار سعدالعبدالله بين المواطنين العائدين من إيران والأجهزة الأمنية والصحية في المطار.. حيث رفض عدد من المواطنين القادمين من إيران اليوم الإنتقال بالباصات إلى مركز الحجر الصحي وأصروا على الذهاب مباشرة إلى منازلهم. pic.twitter.com/TJthUUhPdD — المجلس (@Almajlliss) February 29, 2020

وسبق أن شهد الفندق الذي وُضع فيه العائدون من إيران؛ كحجر صحي، قبل عدة أيام، مشادات بين بعض الموجودين والطاقم الطبي؛ بسبب اعتراض بعض العائدين على الحراسة الأمنية المشددة خارج الفندق؛ الأمر الذي برره الأطباء والمسؤولون بأنه من باب الحرص على صحتهم وصحة عوائلهم.

وبالرغم من اعتراض البعض، فقد أكد آخرون انصياعهم للتعليمات الرسمية بالحجر عليهم، مؤكدين التزامهم بالتعليمات والإجراءات الاحترازية؛ حرصا على صحتهم وصحة عوائلهم وأصدقائهم خارج مراكز الحجر.

وتسعى الكويت، التي وصل عدد الإصابات بها إلى 45 شخصا، للحد من انتشار هذا المرض من خلال إجراءات مشددة اتخذتها كافة القطاعات والهيئات الرسمية، من إغلاق حدود وتعليق الرحلات لبعض الدول وإلغاء الاحتفالات والأنشطة كافة، وتعطيل المدارس وإغلاق الكنائس؛ تجنبا للاختلاط الذي قد يتسبب بتفشي المرض.