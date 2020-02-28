تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للإمارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، التنسيق مع إيران؛ من أجل تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم إلى بلادهم؛ وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، يتم ”التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة بحسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء“.

تنسيق إماراتي إيراني لتسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة #فيروس_كورونا.#وام pic.twitter.com/EjSFSU79Kh — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 28, 2020

يذكر أن متحدثًا باسم وزارة الصحة الإيرانية قال في وقت سابق، اليوم،“إن 34 شخصًا توفوا في إيران بسبب الفيروس حتى الآن، وأصيب 388″.‎

وشخصت دول خليجية، منها: الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، عددًا من الإصابات بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من إيران؛ ما دفع تلك الدول لحظر الطيران بينها وبين طهران.