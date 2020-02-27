الإمارات.. شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات.

وأوضحت أن الحالتين من الجنسية الصينية ويبلغ عمر أحدهما 36 عامًا، ليكون هو الشخص الثاني الذي شفي من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الإمارات، والآخر يبلغ من العمر 37 عامًا، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية 5 حالات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، تتضمن 4 إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيًا، جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخرًا؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

كما تم حصر 28 مخالطًا لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة؛ للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.