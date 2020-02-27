الإمارات توقف التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني الدولة ومجلس التعاون الخليجي

قررت السلطات الإماراتية، يوم الخميس، تعليق التنقل باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارًا من يوم الجمعة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات أن على المواطنين إلزامية استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

واستثنى القرار الصادر عن السلطات الإماراتية مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية، وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدوره.

وشددت الإمارات على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.