قطر تعلن إجلاء كويتيين مع رعاياها من إيران

أعلنت قطر أن أمير البلاد تميم بن حمد وجه بإجلاء رعايا بلاده ومواطني دولة الكويت من إيران، على إثر انتشار فيروس كورونا هناك.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية عبر تغريدة على موقع ”تويتر“ أن توجيه أمير قطر بإجلاء الكويتيين والقطريين جاء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتداول ناشطون في وقت سابق مقطع فيديو لبعض الرعايا القطريين في مدينة شيراز الإيرانية وهم يناشدون سلطات الدوحة لإجلائهم.