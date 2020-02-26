 الكويت ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من إيطاليا – إرم نيوز‬‎

الكويت ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من إيطاليا

الكويت ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من إيطاليا

المصدر: رويترز

قالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان على“ تويتر“ اليوم الأربعاء، إنها سترسل طائرة إلى ميلانو في إيطاليا لإجلاء الكويتيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا ما يربو على 400 حالة إصابة بالفيروس، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 منذ يوم الجمعة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
إيطاليا
الكويت
تاغ
تفشي كورونا
سفر
صحة
فيروس كورونا
كورونا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث