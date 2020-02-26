الكويت ترسل طائرة لإجلاء مواطنيها من إيطاليا

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قالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان على“ تويتر“ اليوم الأربعاء، إنها سترسل طائرة إلى ميلانو في إيطاليا لإجلاء الكويتيين بسبب مخاوف من فيروس كورونا. وسجلت إيطاليا ما يربو على 400 حالة إصابة بالفيروس، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 منذ يوم الجمعة.