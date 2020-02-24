رويترز: السعودية ومصر والبحرين تستأنف خدمات البريد مع قطر عبر سلطنة عمان

قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن السعودية ومصر والبحرين اتفقت على استئناف الخدمات البريدية مع قطر بعد نحو ثلاث سنوات من إيقافها، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

يأتي الإعلان بعد اجتماع الشهر الماضي لممثلي الدول ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وقال الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة: ”قرار استئناف التبادلات البريدية الدولية نبأ محل ترحيب“.

وتستأنف السعودية ومصر والبحرين الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر عُمان.

وقالت رويترز إن السعودية ومصر والبحرين استأنفت الخدمات بشكل غير مباشر، حيث يتم نقل البريد عبر عُمان، تماما مثل الإمارات التي استعادت الخدمات البريدية مع قطر في التاسع من فبراير شباط.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة قوله: إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في السعودية والإمارات ومصر والبحرين إضافة لقطر، وذلك في مقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني.

ولم يتسنَ الاتصال بمسؤولين سعوديين ومصريين وبحرينيين لطلب التعقيب.