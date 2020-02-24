الإمارات تقرر منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند بسبب كورونا

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، إنها قررت منع سفر مواطنيها إلى إيران وتايلاند، في الوقت الحالي، وحتى إشعار آخر؛ وذلك في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أنه في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا في عدد من الدول، وحرصا من وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سلامة وصحة المواطنين، تقرر منع سفر مواطني الدولة لكل من جمهورية إيران ومملكة تايلاند، في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر.

وطالبت الوزارة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية، من المواطنين المتواجدين في هذه الدول، بالتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة على الرقم 80044444، والتسجيل في خدمة تواجدي“.