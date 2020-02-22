قائد الجيش الجزائري يزور الإمارات في أول زيارة خارجية

يزور رئيس أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة، غدًا السبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوة من رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن اللواء شنقريحة سيحضر فعاليات الطبعة الرابعة لمعرضي ”يومكس“ (UMEX-2020) للأنظمة غير المأهولة و“سيمتكس“ (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب، المزمع تنظيمهما بين 23 و25 شباط فبراير في أبو ظبي.

وهذه أول جولة خارجية للواء شنقريحة منذ تعيينه قائدا جديدا للجيش الجزائري، بعد رحيل رئيس الأركان السابق الفريق أحمد قايد صالح، إثر وفاته بعارض صحي.

وظلت العلاقات الدبلوماسية والعسكرية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، على مدار سنوات ”وطيدة“، عن طريق تبادل الوفود الحكومية والعسكرية على أعلى مستوى.

وأشارت الوزارة الجزائرية إلى أن ”هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك“.

ويعتبر معرض UMEX الوحيد من نوعه في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو مخصص للأنظمة القتالية غير المأهولة على غرار الطائرات بدون طيار وأنظمة الروبوتيك، بينما يخصص معرض simTEX لتجهيزات التدريب الدفاعية عبر المحاكاة.