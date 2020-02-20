اختتام تمرين أمني خليجي في دبي (صور وفيديو)

اختتم اليوم الخميس تمرين ”أمن الخليج العربي 2“ الذي نظمته وزارة الداخلية الإماراتية واستضافته أكاديمية شرطة دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
تمرين أمن الخليج العربي ٢ في #دبي #الإمارات بحضور سمو الشيخ #محمد_بن_راشد ووزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/a8A2X5pd9J
— #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) February 20, 2020
وقد نفذت العناصر والآليات المشاركة عملية وهمية لاعتراض موكب إحدى الشخصيات المهمة من قبل عناصر إرهابية اعترضت سبيل الموكب، وتم التعامل معهم بسرعة قياسية.
وجرى في العملية الافتراضية الثانية تحرير رهائن تم اختطافهم من قبل إرهابيين في حافلة نقل عامة.
كما وقعت عملية مداهمة فندق ومركز تجاري احتجز فيهما رهائن من المدنيين من قبل عناصر إرهابية تمكنت من الدخول إلى الفندق والمركز التجاري.
وعلق الشيخ محمد بن راشد بالقول إنّ ”العروض والتجارب العملية والأداء الرائع للعناصر الأمنية والشرطية التابعة لوزارات الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت عكست الكفاءة العالية والجهوزية التامة“.
وشدّد على ”أهمية التنسيق الدائم والتكامل بين جميع الجهات المعنية بأمن واستقرار سلامة دول الخليج العربية وشعوبها“.