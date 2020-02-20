اختتام تمرين أمني خليجي في دبي (صور وفيديو)

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اختتم اليوم الخميس تمرين ”أمن الخليج العربي 2“ الذي نظمته وزارة الداخلية الإماراتية واستضافته أكاديمية شرطة دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تمرين أمن الخليج العربي ٢ في #دبي #الإمارات بحضور سمو الشيخ #محمد_بن_راشد ووزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/a8A2X5pd9J — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) February 20,…