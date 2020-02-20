قطر: السعودية رفضت منح تصريح دخول لوزيرة الصحة لحضور اجتماع خليجي

زعمت وزراة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية رفضت منح تصريح دخول لوزيرة خارجية الدوحة من أجل حضور اجتماع خليجي يعقد في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر:“تبدي وزارة الخارجية في دولة قطر أسفها واستنكارها لعدم منح المملكة العربية السعودية تصريح دخول لسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا إلا بعد بدء الاجتماع“.

بيان : دولة #قطر تأسف لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة لحضور اجتماع خليجي#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/PKIRO78H2f — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) February 20, 2020

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية حول المزاعم القطرية.

وعلى الرغم من مقاطعة السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، لدولة قطر منذ حزيران يونيو 2017 إلا أن الرياض سمحت أكثر من مرة لمسؤولين قطريين بحضور اجتماعات عربية وخليجية عقدت في المملكة.