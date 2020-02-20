سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديل النشيد الوطني

المصدر: ا ف ب

أصدر سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، الخميس، مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني، كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن السلطان الجديد أصدر مرسوما ”بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني“.

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل: ”أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء“، بكلمات جديدة، هي: ”فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء“.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولى الحكم لنحو 50 عاما، في 10 من كانون الثاني/يناير الماضي عن 79 عاما.

ولم يكن السلطان قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانا لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط، في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

والسلطان الجديد (65 عاما)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرا للتراث والثقافة في التسعينيات.