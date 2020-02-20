في سابقة قضائية.. الكويت تغرم وزيرا بتهمة نشر تحقيق سرِي

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، بتغريم وزير الكهرباء والماء الجديد محمد بوشهري، أربعة آلاف دينار أي نحو (13 ألف دولار) بعد إدانته بنشر تحقيق إداري سرِي عبر حساب الوزارة على ”تويتر“.

وحسب وسائل إعلام كويتية، ”فإن الحكم شمل تغريم الوزير بوشهري وموظفة في الوزارة، الغرامة المذكورة، بعد إدانتهما بنشر التحقيق السرِي والإساءة إلى المجني عليها المتعلق بها التحقيق“.

محكمة التمييز: تأييد حكم ادانة وزير الكهرباء محمد بوشهري بنشر تحقيق اداري سري والاساءة لموظفة وتغريمة 4 آلاف دينار pic.twitter.com/CRACilNgQH — الحياديـة (@Al7eyadea) February 20, 2020

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في شهر نيسان/ أبريل عام 2019، حكما بتغريم الوزير الذي كان حينها وكيلا في الوزارة والموظفة بتهمة نشر التحقيق السرِي.

ويأتي هذا الحكم عقب أربعة أيام من تعيين الوزير بوشهري في منصبه الجديد، بعد أن تم فصل وزارة النفط عن الكهرباء والماء، إذ لاقى تعيينه انتقادات لاذعة من حقوقيين ونشطاء ”بسبب تعيينه بالرغم من وجود حكم قضائي ضده بالإدانة في قضية تسريب ونشر أوراق سرية“.