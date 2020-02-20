الكويت تعتزم حرمان الوافدين المخالفين من دخول دول الخليج 5 أعوام

ذكرت مصادر أمنية في الكويت، عن عزم السلطات المختصة في البلاد إبعاد الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، وعدم السماح لهم بالدخول إلى الكويت أو أي من دول الخليج لمدة خمسة أعوام.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن هذه المصادر أنه ”لن يكون هنالك عفو عن المخالفين هذا العام، لاستغلال هذا العفو من قبل الكثير من الوافدين الذين يهربون من كفلائهم ويعملون لدى آخرين بمبالغ طائلة ثم يغادرون الكويت دون دفع غرامة مالية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”قرارات تصدر بين الحين والآخر تعطي المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، إلا أن البعض يفضل الترحيل حتى لا يدفع أي غرامة، ومن ثم يعود إلى البلاد أو يذهب للعمل في دولة خليجية أخرى“.

وأضافت أن ”المخالف عليه تعديل وضعه من خلال دفع المخالفات وإلا فسيتم ترحيله من البلاد فور ضبطه وتبصميه، ويتم حرمانه من دخول الكويت أو أي من دول الخليج لمدة 5 سنوات“.

ويعتبر تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في الكويت من القضايا المهمة، التي تسعى السلطات لحلها من خلال القوانين التي تصدرها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية منحت الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة لعدة أشهر من العام 2018 لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، والسماح لهم بالعودة إلى بلدانهم.

ويبلغ عدد سكان الكويت أكثر من أربعة ملايين نسمة، بينهم أكثر من 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويقول مراقبون: إن ”السلطات الكويتية تخشى أن يتورط بعض المخالفين لنظام الإقامة في قضايا تمس أمن الدولة، وأن تتعدى الجرائم العادية“.