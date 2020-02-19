التحقيق مع وافد مصري متهم باختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية‎

أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، وافداً مصرياً إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) منذ قرابة شهر ونصف الشهر ونشر أخبار كاذبة منسوبة إلى وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع، أنه ”تم إحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق في القضية، بتهمة أمن دولة، وفي حال ثبتت التهمة بحقه فإن وضعه سيكون خطيراً نظراً لما تم القيام به من فعل كاد يتسبب بأزمة كبيرة محلياً وخارجياً من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية“.

وأوضحت الصحيفة أن ”المتهم تعرَض لوعكة صحية أثناء التحقيق معه وقد تم نقله إلى المستشفى، وسط تشديد الحراسة عليه، وسيتم استكمال التحقيقات معه بعد أن يتعافى“.

وكانت وكالة ”كونا“ قد نشرت في الـ 8 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تغريدات منسوبة لوزير الدفاع تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت، ليتم نفي هذه الأخبار لاحقا من قبل الوكالة التي ذكرت أن ”موقعها تعرض للاختراق، وأن الأخبار المنسوبة إليها غير صحيحة“.

وكذلك أعلن وزير الإعلام محمد الجبري حينها، عن تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلين من عدة جهات، بشأن ما تم نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب ”كونا“، عقب ما أثارته الحادثة من استياء ونقد للوكالة.