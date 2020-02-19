الكويت تبحث عن مسرب كتاب منع سفر متهمي ”صندوق الجيش“

أمرت وزارة الداخلية الكويتية بفتح تحقيق بشأن تسريب كتاب منع السفر لمتهمي قضية ”صندوق الجيش“ الذي تم توجيهه من لجنة التحقيق الدائمة بمحاكمة الوزراء إلى وكيل وزارة الداخلية.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن ”وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيق موسّع لمعرفة من سرّب الكتاب الموجه من محكمة الوزراء بخصوص إصدار قرار بمنع سفر خمسة متهمين بقضية صندوق الجيش، الذي تم تداوله، بعد وصوله إلى قطاع المنافذ“.

وكانت صحيفة ”القبس“ المحلية قد أشارت في وقت سابق إلى كتاب محكمة الوزراء الموَجه إلى وزارة الداخلية ”بشأن منع سفر وزير الداخلية السابق خالد الجراح أحد المتهمين بقضية صندوق الجيش، إضافة إلى وكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار وآخرين، وذلك في إطار التحقيقات الجارية معهم“.

ومنذ بداية إثارة قضية تجاوزات ”صندوق الجيش“ أمرت محكمة الوزراء بجعل التحقيق في القضية سرياً، وحظر نشر أي أخبار أو بيانات تتعلق بهذه القضية عبر وسائل الإعلام المختلفة ”لمبررات تتعلق بالمصلحة الوطنية والقومية ومصلحة التحقيق“.

وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد تقديم وزير الدفاع السابق ناصر الصباح بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار أي نحو (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم وزير الداخلية السابق خالد الجراح.

وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، مبينًا التزامه بالأهداف التي أنشأ لأجلها الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يستلم وزارة الداخلية عام 2016.