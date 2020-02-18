تشابك بين نواب مجلس الأمة الكويتي (فيديو وصور)

شهدت قاعة مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، اشتباكات بالأيدي بين عدد من النواب في جلسة ساخنة ناقشت مقترح قانون العفو الشامل، الذي كان فتيلاً لبدء المشاجرة التي انتهت برفع الجلسة وتدخل حرس المجلس.

ودار الاشتباك بين عدد من النواب من بينهم النائب محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وفيصل الكندري، حيث تبادلوا الضرب والاشتباك بالأيدي عقب مناقشة قانون العفو الشامل الذي يعتبر من الملفات الخلافية بين النواب.

ووثقت الكاميرات جانبا من الاشتباكات وقيام حرس المجلس بإخراج المواطنين من القاعة عقب تداول أنباء أن المشادات دارت بين نواب وبعض الجمهور الموجود في القاعة أيضاً.

وأمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برفع الجلسة قبل أن يأمر بإخراج الجمهور من القاعة لإنهاء حالة التوتر.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو لجانب من المشادات والاشتباكات في الجلسة التي كان متوقعاً أن تشهد حالة توتر بسبب التصريحات المتعارضة التي سبقتها على مدى اليومين الماضيين.