بعد أن شمله العفو الأميري.. بريطانيا توافق على استقبال مالك سلطان أقدم سجين في الكويت

وافقت السلطات البريطانية على استقبال السجين مالك سلطان، أقدم سجين في الكويت، والذي تم إدراج اسمه في قائمة المشمولين بالعفو الأميري الذي تم إصداره بمرسوم يوم أمس الاثنين، بمناسبة الأعياد الوطنية الكويتية التي تصادف يومي الـ 25 و 26 من الشهر الجاري.

ومالك سلطان، هو أحد أبناء فئة ”البدون“ ويعتبر أقدم سجين في الكويت حيث أمضى نحو 28 عامًا في السجن بعد إدانته بالتعاون مع الجيش العراقي والالتحاق به ضمن ألوية الجيش الشعبي العراقي في فترة غزو الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وكشف حساب ”المجلس“ الإخباري، أن ”السلطات البريطانية وافقت على استقبال السجين مالك سلطان كونه من فئة البدون“، وذلك بسبب اشتراط العفو عنه مغادرته الكويت عقب خروجه من السجن مباشرةً.

سمو الأمير يعفو عن مالك سلطان.

▪️أقدم سجين في #الكويت منذ 30 عاماً والمتهم بالتعاون مع الغزو العراقي.

▪️السلطات البريطانية توافق على استقبال مالك سلطان كونه من فئة #البدون. pic.twitter.com/PimohnAAHv — المجلس (@Almajlliss) February 18, 2020

وسبق أن أكد المحامي العام المستشار محمد الدعيج، أن ”العفو شمل أقدم سجينين في الكويت، وسيتم ترحيلهما إلى بريطانيا فور خروجهما من السجن، وهو ما تعهدت به أسرتهما، حيث تم تسليم جوازين بريطانيين لهما“.

وتطرقت تقارير كويتية قبل أسابيع إلى قضية السجين مالك سلطان، حيث أوضحت أنه ”من المقرر إدراج اسمه ضمن العفو الأميري، إلى جانب سجين آخر عراقي، وسيلتحقان بعائلتيهما المقيمتين في بريطانيا بعد إبداء السلطات البريطانية استعدادها لاستقبالهما في إطار سياسة لم الشمل“.

وكان المحامي هاني حسين وعدد من الحقوقيين والنشطاء قد أثاروا خلال الأشهر القليلة الماضية قضية السجين مالك سلطان المحكوم بالمؤبد، والذي بلغ السبعين عاماً، وبينوا أن ”فترة محكوميته انتهت منذ سنوات وقد تم إبلاغه سابقاً أنه سيتم الإفراج عنه بشرط الإبعاد، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه آنذاك لعدم حمله أوراقا ثبوتية“.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسومًا بالعفو عن 840 سجينا بينهم 33 سيدة، بين إعفاء من بقية مدة العقوبة، وخفض مدتها، والإبعاد القضائي، في حين أعفي 569 شخصا من الغرامات والكفالات، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية المرتقبة بعد عدة أيام.