الإمارات تعلن بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة النووية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إصدار رخصة لتشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة، لتكون بذلك أول دولة عربية في المنطقة، تشغل محطة للطاقة النووية.

وجاء في تغريدة على حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن ”الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية“.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة الاتحادية: ”راجعت طلب الترخيص المكون من 14 ألف صفحة، وقامت بإجراء أكثر من 185 عملية تفتيش صارمة“.

ونقلت الوكالة قول حمد الكعبي مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الإعلان عن هذه الخطوة ”لحظة تاريخية هامة للإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية“.

وأضاف الكعبي: ”بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى لمحطة براكة ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري“.

وعلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية على تدشين المحطة قائلا: ”مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية تزيدها قوة ومتانة“.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة“.

مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية " تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 17, 2020