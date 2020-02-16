 محكمة كويتية تبرئ الحقوقي صلاح الهاشم من تهمة ”الإساءة لمصر“ – إرم نيوز‬‎

محكمة كويتية تبرئ الحقوقي صلاح الهاشم من تهمة ”الإساءة لمصر“

محكمة كويتية تبرئ الحقوقي صلاح الهاشم من تهمة ”الإساءة لمصر“

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، ببراءة الحقوقي المعروف صلاح الهاشم، من تهمة الإساءة إلى مصر من خلال تغريدات سابقة له عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رفع الدعوى ضد الحقوقي الهاشم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بتهمة تعكير العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكره الهاشم في إعلان براءته اليوم.

وبدأت محاكمة الهاشم منذ عدة أشهر، حيث تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد مصر، وكتابته لعبارات تم اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي لمصر، وتطاولا على جيشها وقيادتها“.

وسبق أن أشار الهاشم، إلى أن سبب رفع الدعوى ضده من قبل وزارة الخارجية هو ”دعوته الحكومة الكويتية بمطالبة الحكومة المصرية بمساواة معاملة الكويتيين سياحيا بذات التعامل مع السياح الأوروبيين من حيث أسعار الفنادق، وإعفاء الطلبة الكويتيين من الرسوم الدراسية، مقابل المنح المليارية التي تقدمها الكويت إلى مصر“.

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