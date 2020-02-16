محكمة كويتية تبرئ الحقوقي صلاح الهاشم من تهمة ”الإساءة لمصر“

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأحد، ببراءة الحقوقي المعروف صلاح الهاشم، من تهمة الإساءة إلى مصر من خلال تغريدات سابقة له عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رفع الدعوى ضد الحقوقي الهاشم من قبل وزارة الخارجية الكويتية، بتهمة تعكير العلاقات بين البلدين، وفق ما ذكره الهاشم في إعلان براءته اليوم.

وبدأت محاكمة الهاشم منذ عدة أشهر، حيث تم إحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، بتهمة ”القيام بعمل عدائي ضد مصر، وكتابته لعبارات تم اعتبارها تدخلا في الشأن الداخلي لمصر، وتطاولا على جيشها وقيادتها“.

الحمد لله كثيراً

فقد صدر الحكم ببراءتي قبل قليل من دائرة الجنايات في التهمة التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية بتهمة تعكير العلاقات مع مصر

كل الشكر والاحترام والتقدير للزملاء الأساتذة الذين حضروا معي

ا.دوخي الحصبان.

ا.أحمد المناور.

ا.ناهس العنزي.

ا.حمود الهاجري.

ا.عياد العدواني — salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن (@salahalhashem) February 16, 2020

وسبق أن أشار الهاشم، إلى أن سبب رفع الدعوى ضده من قبل وزارة الخارجية هو ”دعوته الحكومة الكويتية بمطالبة الحكومة المصرية بمساواة معاملة الكويتيين سياحيا بذات التعامل مع السياح الأوروبيين من حيث أسعار الفنادق، وإعفاء الطلبة الكويتيين من الرسوم الدراسية، مقابل المنح المليارية التي تقدمها الكويت إلى مصر“.