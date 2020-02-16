إيفانكا ترامب تعلن تأمين أكثر من ملياري دولار لدعم عمل النساء‎

المصدر: ا ف ب

أعلنت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته، إيفانكا ترامب، خلال مؤتمر في دبي، اليوم الأحد، عن تأمين 2,6 مليار دولار لدعم عمل المرأة.

وقالت إيفانكا في كلمة أمام منتدى المرأة العالمي: ”منذ أن أطلقنا مبادرة تمويل رائدات الأعمال قبل سنتين، حيث كانت الإمارات والولايات المتحدة عضوين مؤسسين، تم تأمين 2,6 مليار دولار للاستثمار في أكثر من 100 ألف شركة تديرها نساء في الدول النامية“.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي أطلق، في العام الماضي، مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار، موضحة أن هدفها ”الوصول إلى 50 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم النامي بحلول عام 2025“.

وأضافت: ”صدى مبادراتنا وصل في عامنا الأول فقط لـ 12 مليون امرأة في العالم النامي“.

وعلى هامش المؤتمر، التقت إيفانكا ترامب، حاكم دبي ورئيس حكومة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكد الشيخ محمد خلال اللقاء: ”عمق علاقات التعاون والروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة في ظل تقارب الرؤى وتوافق الإرادة السياسية في البلدين الصديقين“، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي.

كما اجتمعت بوزير الخارجية عبدالله بن زايد في أبوظبي، حيث جرى ”بحث علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.