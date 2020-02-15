وزير الخارجية القطري: جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح‎

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، أن جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح وعُلقت مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الوزير آل ثاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن، ”كان ذلك منذ نحو 3 سنوات، لم نكن المسؤولين ونحن منفتحين على أي جهد لحل هذه المشكلة“. وتابع : ”للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير وقطر غير مسؤولة عن ذلك“.

وتعد تصريحات وزير الخارجية القطري أول تأكيد رسمي من جانب الدوحة لفشل مفاوضات تسوية الأزمة مع السعودية، والتي بدأت في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد نقلت قبل أيام عن ستة مصادر قولها، إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية الأزمة الخليجية انهارت، عقب بدئها، ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة.

وقال أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج للوكالة ”إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية“.

غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا لرويترز، إن الرياض ”أرادت أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافا مناوئة في عدة صراعات إقليمية“.