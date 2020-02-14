ضباط الجيش التركي في الدوحة يواجهون اتهاما بالمسؤولية عن مقتل جندي قطري

يواجه الضباط الأتراك العاملون في القاعدة العسكرية، التي أقامتها أنقرة في قطر منذ سنوات، اتهامات بالمسؤولية عن مقتل جندي قطري، في حادثة تسلط الضوء بشكل نادر على العلاقة المباشرة والاحتكاكات بين جنود وضباط البلدين.

وقضى الجندي القطري مشعل بن علي العكروم المري، أواخر الشهر الماضي، خلال تدريبات كان يخضع لها ضمن دورة ”الصاعقة“ في الجيش القطري الذي انضم له حديثًا، بحسب ما قال أقارب وأصدقاء له.

#mocsqatar

يتقدم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم

بأحر التعازي لكم، وإلى أفراد العائلة الكريمة في وفاة المرحوم مشعل بن علي العكروم المري – في دورة الصاقعة

شقيق

نايف بن علي العكروم المري

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/NCpvZ1CbPY — Qatar Deaf Center (@qdeafctr) January 26, 2020

انتقل الى رحمة الله أخينا الشاعر/ مشعل بن علي العكروم المري

فجر هذا اليوم في دورة الصاعقة نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته،

الصلاه على المغفور له باذن الله مساء هذا اليوم الأحد 2020/01/26م في جامع مقبرة مسيمير صلاة المغرب (ابو هامور) إنا لله و إنا إليه راجعون. — Khalid AlMarri ???????? (@955ht) January 26, 2020

وتم دفن الجندي المري دون أن تثار أي شكوك حينها بشأن ظروف مقتله، قبل أن تلقى دعوات حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق في سبب الوفاة زخماً لافتاً.

ويقول مدونون يطالبون بالتحقيق في أسباب وفاة المري: إن الشاب الذي يحظى بشهرة إلى حد ما، بالنظر لكونه شاعراً له عدد من القصائد المنشورة في مقاطع فيديو من إلقائه، ”قضى تحت التعذيب“.

وتضاربت الروايات المتداولة حول وفاة المري، حيث زعم البعض أن الشاب ”قضى نتيجة تدريبات قاسية فرضها الضباط الأتراك عليه، بينما زعمت رواية ثالثة أن الجندي القطري احتج في وجه الجنود، ما دفعهم لإخضاعه لتدريبات قاسية انتهت بوفاته“.

وذهبت رواية أكثر إثارةً للقول إن إقالة رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر، بعد وفاة المري بيومين، ترتبط بالحادثة بعد أن سرت أنباء في أعقاب الإقالة بأنه وجه انتقادات للوجود التركي في قطر.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أنقرة أو الدوحة ينفي أو يثبت صحة تلك الاتهامات حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة ما يتم تداوله من إشاعات حول الحادثة.

وتلتزم عائلة المري الصمت حيال ظروف وفاة ابنها رغم الجدل المثار حوله من قبل مدونين يقولون إنهم قطريون، بجانب مدونين من عدة دول خليجية، حيث يواجه الوجود التركي في قطر اعتراضات من قبل جيرانها.

اللي حدث لمشعل المري لن يمر مرور الكراااااام إهانة تركيا وإذلالها لاسم قطر كفاية ياتميم ذل كفاية كفاية نطالب بإعدام الضابط التركي إذا كان هناك كرااااامة لنا ولقطر تحياقطر تحيا قطر تحيا تحيا قطر #تركيا_تقتل_شاعر_قطري pic.twitter.com/sideiAx9Z1 — الوعله وكفى ???????? (@113Khled) February 14, 2020

وقال المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم، في تعليق على الاتهامات الحديثة في وفاة الشاعر المري: ”رحم الله الشهيد الشاعر مشعل المري وأسكنه فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان.. لن يكون هذا الشهيد آخر ضحايا الجيش التركي الغاشم بل سيتبعه شهداء آخرون ما لم ينتفض أهل قطر الشرفاء ضد الغزاة ومن جلبهم. اللهم احقن دماء إخواننا القطريين“.

رحم الله الشهيد الشاعر مشعل المري وأسكنه فسيح جناته والهم أهله الصبر والسلوان.

لن يكون هذا الشهيد آخر ضحايا الجيش التركي الغاشم بل سيتبعه شهداء آخرون مالم ينتفض أهل قطر الشرفاء ضد الغزاة ومن جلبهم.

اللهم احقن دماء إخواننا القطريين.

#تركيا_تقتل_شاعر_قطري pic.twitter.com/IVGVzEHmB3 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) February 14, 2020

وعلق الكاتب السعودي إبراهيم السليمان، بالقول: ”سنفترض عدم صحة الخبر، لكن هل يستطيع المعني الخروج بفيديو يؤكد بقاءه على قيد الحياة ونفي قتله من قبل القوات التركية ..؟؟ إلى ذلك الحين فهذه جريمة بحق الشعب القطري من المحتل“.