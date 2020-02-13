عقب تلويح نيابي باستجواب وزير الدفاع.. الكويت تعلِق استلام طائرات ”الكاراكال“ مؤقتا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، مساء الأربعاء، تعليق استلامها لطائرات ”كاراكال“ في الوقت الراهن حتى صدور نتائج فحص اللجنة الفنية المتخصصة التي تم تشكيلها بقرار من الوزارة بشأن هذه الطائرات.

وجاء إعلان وزارة الدفاع عبر بيان رسمي نشرته في حسابها الالكتروني، جاء فيه: ”توضيحا من وزارة الدفاع بشأن ما تقدم به بعض النواب الأفاضل بمجلس الأمة من تساؤلات واستفسارات حول وجود الخلل الفني بطائرات (الكاراكال) وما تعرضت له طائرتان من هذا النوع تحديداً قبل تسلمهما رسمياً من الشركة المصنعة“.

وأضاف البيان: ”بأن وزارة الدفاع ومن منطلق حرصها على سلامة الطيارين وحفاظاً على المال العام، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة فنية متخصصة تكون مهامها بحث كافة الأسباب التي حالت دون تسلم الطائرات، والوقوف على آلية معالجة هذه الأسباب والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، إضافة إلى ضمان وصول جميع الطائرات سالمة إلى أرض الوطن دون وجود أي خلل فني فيها“.

وتابع أن ”الوزارة تؤكد على تعليق استلامها لتلك الطائرات في الوقت الراهن إلى حين انتظار نتائج فحص اللجنة المشكلة واستلام تقارير الشركة المصنعة لها بشأن الخلل الذي تعرضت له بعض تلك الطائرات، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول تسلمها رسميا من الشركة المصنعة“.

ويأتي البيان الوزاري عقب تلويح نيابي باستجواب وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور على خلفية عقد طائرات الكاراكال، حيث قال النائب عادل الدمخي في ساعة سابقة إنه ”سيستجوب وزير الدفاع بهذا الشأن في حال عدم صدور بيان واضح، يؤكد عدم تسلم أي طائرة لا يثبت صلاحيتها، ولا يوجد تقرير فني يؤكد سلامتها“.