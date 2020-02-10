رويترز: استئناف خدمة البريد بين الإمارات وقطر عبر سلطنة عُمان

قالت وكالة رويترز إن خدمة البريد بين الإمارات وقطر استؤنفت بعد نحو ثلاث سنوات من تعليقها، حيث جاءت هذه الخطوة في أعقاب اجتماع بين أطراف الخلاف ووكالة البريد التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الخدمات غير المباشرة بدأت في التاسع من فبراير/شباط بنقل البريد عبر سلطنة عمان؛ وفقا لمذكرة من هيئة البريد الإماراتية الحكومية أرسلت إلى هيئات بريد أخرى.

ونسبت الوكالة لموظف ببريد الإمارات تأكيده استئناف الخدمة؛ لكنه قال إن البريد يرسل فقط بين مكاتب البريد في البلدين.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة قوله إن هذه الخطوة جاءت بعد أن عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي هيئات البريد في السعودية والإمارات ومصر والبحرين إضافة لقطر، وذلك بمقر الاتحاد بسويسرا يوم 29 يناير/ كانون الثاني لبحث كيفية تحسين الروابط.

وأضاف: ”يرى الاتحاد البريدي العالمي أن الموافقة على مناقشة هذه القضايا خطوة إيجابية للغاية.. وكانت المناقشات بمثابة تطور إيجابي وخطوة في الاتجاه الصحيح“.