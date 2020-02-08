 احتفاء بموقف مرزوق الغانم من ”صفقة القرن“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

احتفاء بموقف مرزوق الغانم من ”صفقة القرن“ (فيديو)

احتفاء بموقف مرزوق الغانم من ”صفقة القرن“ (فيديو)

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

احتفى كويتيون ونشطاء من دول عربية بموقف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، عندما ألقى بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض، خلال كلمته باجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الغانم في الاجتماع: ”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه رسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ“.

ولاقى تصرف الغانم تفاعلاً وإشادة من عدد كبير من رافضي ما تسمى إعلاميًا بـ“صفقة القرن“، واصفين ما أقدم عليه بـ“الموقف الشجاع“، مذكرين بمواقفه السابقة التي أعلن فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني بمواقف مماثلة في محافل دولية.

وتصدر اسم مرزوق الغانم التغريدات الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي، قائلاً: ”مجدداً تتصدر الكويت الصف العربي في موقفها المبدئي برفض موقف إدارة ترامب. رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي بوثيقة رؤية ترامب للسلام صفقة القرن في سلة المهملات في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم في عمان الأردن، لكن غير كافٍ“.

كما قال الدكتور في كلية الحقوق محمد عبد الله رباح المطيري: ”موقف مشرف من السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، ويفخر به كل كويتي وعربي ومسلم“، في حين وصف الصحفي اللبناني برهان الأشقر الغانم بـ“الرجل العربي الأصيل وصاحب نخوة وشهامة“.

بينما قالت الإعلامية الجزائرية في التلفزيون العربي آمال عرَاب: ”فرق بين الأيادي التي تصفق لـ(صفقة القرن)، وتلك التي ترميها في مزبلة التاريخ“، فيما كتب ناشط آخر يُعرف عن نفسه بـ“يوسف“، كاتب وصحفي: ”الكويتي الفلسطيني الجميل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، هذا هو المكان المناسب لصفقة ترمب .. مزبلة التاريخ“.

وعُرف الغانم على مدى السنوات الماضية بمساندته للقضية الفلسطينية وتكريسه لذلك بمواقف جعلت منه محط إعجاب عدد كبير من الفلسطينيين والعرب، ومن بين هذه المواقف تصديه للوفد الإسرائيلي في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية عام 2017، ومطالبته بطرده من قاعة الاجتماعات.

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