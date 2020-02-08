احتفاء بموقف مرزوق الغانم من ”صفقة القرن“ (فيديو)

احتفى كويتيون ونشطاء من دول عربية بموقف مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، عندما ألقى بمستندات ”صفقة القرن“ على الأرض، خلال كلمته باجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الغانم في الاجتماع: ”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه رسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ“.

موقف مشرف من السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، ويفخر به كل كويتي وعربي ومسلم#مرزوق_الغانم pic.twitter.com/iAOn2KDxij — د.محمد عبدالله رباح المطيري (@Dr_Almutairi_M) February 8, 2020

ولاقى تصرف الغانم تفاعلاً وإشادة من عدد كبير من رافضي ما تسمى إعلاميًا بـ“صفقة القرن“، واصفين ما أقدم عليه بـ“الموقف الشجاع“، مذكرين بمواقفه السابقة التي أعلن فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني بمواقف مماثلة في محافل دولية.

وتصدر اسم مرزوق الغانم التغريدات الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلق الأكاديمي الكويتي عبد الله الشايجي، قائلاً: ”مجدداً تتصدر الكويت الصف العربي في موقفها المبدئي برفض موقف إدارة ترامب. رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي بوثيقة رؤية ترامب للسلام صفقة القرن في سلة المهملات في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم في عمان الأردن، لكن غير كافٍ“.

مجدداً تتصدر #الكويت الصف العربي في موقفها المبدئي برفض موقف إدارة #ترامب.رئيس مجلس الأمة الكويتي#مرزوق_الغانم @MarzouqAlghanim

يرمي بوثيقة رؤية ترامب للسلام #صفقة_القرن في سلة المهملات في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم في #عمان #الأردن–

لكن غير كافي#deal_of_the_century pic.twitter.com/KVeJfmgjmg — عبدالله الشايجي (@docshayji) February 8, 2020

كما قال الدكتور في كلية الحقوق محمد عبد الله رباح المطيري: ”موقف مشرف من السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، ويفخر به كل كويتي وعربي ومسلم“، في حين وصف الصحفي اللبناني برهان الأشقر الغانم بـ“الرجل العربي الأصيل وصاحب نخوة وشهامة“.

بينما قالت الإعلامية الجزائرية في التلفزيون العربي آمال عرَاب: ”فرق بين الأيادي التي تصفق لـ(صفقة القرن)، وتلك التي ترميها في مزبلة التاريخ“، فيما كتب ناشط آخر يُعرف عن نفسه بـ“يوسف“، كاتب وصحفي: ”الكويتي الفلسطيني الجميل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، هذا هو المكان المناسب لصفقة ترمب .. مزبلة التاريخ“.

#مرزوق_الغانم .. رجل عربي اصيل.. شهامة و عز و نخوة#الإتحاد_البرلماني_العربي — Burhan Al-Ashkar | برهان الأشقر (@Burhan_Ashkar) February 8, 2020

وعُرف الغانم على مدى السنوات الماضية بمساندته للقضية الفلسطينية وتكريسه لذلك بمواقف جعلت منه محط إعجاب عدد كبير من الفلسطينيين والعرب، ومن بين هذه المواقف تصديه للوفد الإسرائيلي في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية عام 2017، ومطالبته بطرده من قاعة الاجتماعات.

فرق بين الأيادي التي تصفق ل #صفقه_القرن و تلك التي ترميها في مزبلة التاريخ.. https://t.co/myk54O5zeC — Amal Arab امال عراب (@arab_aarab) February 8, 2020