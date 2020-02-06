الكويت.. هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبهة رشاوى بصفقات ”إيرباص“‎

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ”نزاهة“ أعلنت، اليوم الخميس، فتح الباب لاستقبال أي معلومات عن شبهة رشاوى في صفقات طائرات ”إيرباص“ تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

وقال محمد بوزبر، المتحدث باسم الهيئة، إن ”نزاهة“ بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التي تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.

وكان ممثلو ادعاء قالوا في 31 يناير/ كانون الثاني، إن ”إيرباص“ رشت مسؤولين، وأخفت المدفوعات في إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبي على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ممثلو الادعاء الفرنسيون: إن التحقيقات التي أجروها شملت صفقات في عدد من الدول، من بينها الكويت.

وقال المتحدث باسم نزاهة: إن الهيئة قد تستدعي أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الادعاء البريطاني في جمع الأدلة والمعلومات.