محمد بن زايد يستقبل رئيس السنغال في أبو ظبي (صور)

استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يزور الإمارات.

وتبادل الطرفان، وفق حساب الشيخ محمد بن زايد على ”تويتر“، ”عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم“، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن طبيعتها أو قيمتها.

شهدت و رئيس السنغال ماكي سال… تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. حرصنا مشترك على تنويع وتوسيع علاقات التعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المتبادلة. pic.twitter.com/EclUBwKwlg — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 6, 2020

وأضاف أن العلاقات بين البلدين ”تشهد تطورا مستمرا“، واصفا الزيارة بـ“المهمة“، وأنها تطرقت إلى مناقشة ”سبل تعزيز العلاقات وتنميتها بما يخدم مصالحنا المشتركة، وبحث تطورات ومستجدات المنطقة والعالم“.

واختتم أن“ لدينا رؤية موحدة حول أهمية الأمن والاستقرار في بناء المجتمعات والدول“.