قرقاش: التهرب من تطبيق اتفاق الرياض ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة عبر ”تويتر“ إن ”اتفاق الرياض جاء وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي“.

واضاف: ”التهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي“.

وأكد أن ”محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات باتت كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد“.

جاء اتفاق الرياض وبجهد سعودي استثنائي لتوحيد الصف اليمني ضد الانقلاب الحوثي، والتهرب من تطبيقه ينعكس ضعفاً وتفكيكاً في خضم المواجهة مع الحوثي.

وباتت محاولاتُ البعض الزج باسم الإمارات كشمّاعة مكشوفةً وواهية لا تنطلي على أحد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 6, 2020

وانتهت أمس الأربعاء، المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والمحددة بتسعين يوما لتنفيذ كافة بنوده المتعلقة بالجوانب: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، دون تقدم ملحوظ.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقعا اتفاق الرياض في 5 من نوفمبر لتهدئة التوترات، ونزع فتيل الأزمة التي اندلعت في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية منتصف العام الماضي.